Se il cemento fosse un Paese, sarebbe il terzo più grande emettitore di gas serra, dietro Cina e Stati Uniti: il cemento è il materiale più utilizzato sulla Terra, consumato ad esempio per produrre calcestruzzo alla velocità di 150 tonnellate al secondo. Secondo la Global Cement and Concrete Association (GCCA), ogni anno vengono gettati circa 14 miliardi di metri cubi di calcestruzzo. E in tal modo la produzione del cemento è responsabile fino al 7 per cento delle emissioni globali di CO2, pari a tre volte le emissioni prodotte dall'aviazione.

Il cemento è il principale legante che tiene insieme i ciottoli e le pietre nel calcestruzzo. È costituito principalmente da clinker, ottenuto dalla cottura di argilla e calcare in una fornace. Nel processo si produce anidride carbonica, che finisce in atmosfera. Per fornire una tonnellata di cemento, il processo di cottura a 1.400 °C produce circa una tonnellata di CO2. Questo sistema, rimasto inalterato da quando il cemento è stato prodotto per la prima volta, oltre 200 anni fa, è responsabile del 70 per cento delle emissioni, mentre il restante 30 per cento proviene dall'energia utilizzata per tenere accesi i forni di lavorazione.

Obiettivo 2050. L'industria del calcestruzzo ha dichiarato di voler essere "carbon neutral" entro il 2050. Come primo passo, a ottobre ha fissato un obiettivo di riduzione delle emissioni "del 25 per cento entro il 2030". Ciò consentirebbe di evitare l'immissione in atmosfera di circa cinque miliardi di tonnellate di CO2 nel corso del decennio a venire. Non un cambiamento epocale, ma comunque un passo in avanti considerato che le emissioni globali di anidride carbonica da parte dell'uomo si aggirano attorno ai 37 miliardi di tonnellate l'anno.