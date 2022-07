Le isole dell'atollo di Baa, nell'arcipelago delle Maldive, minacciate dall’innalzamento dei mari. Secondo alcune stime, il livello degli oceani aumenterà entro fine secolo da 7 centimetri a 1 metro. Problema enorme, visto che buona parte delle isole delle Maldive è a meno di 1 metro sul livello del mare; il punto più alto è a 2,4 m, sull’isola Villingili, nell’atollo di Seenu. E questo paradiso di 1.190 isole rischia di scomparire.





A questa e ad altre aree uniche è dedicato il libro 100 Places to remember before they disappear (Co+Life), che raccoglie appunto i “100 luoghi da vedere prima che scompaiano”: oltre a quelli che vi mostriamo nelle pagine di questa fotogallery, ci sono delicati ambienti “umani” come Venezia.

Del progetto fanno parte mostre e un sito. La selezione è stata fatta sulla base del 4° rapporto di valutazione dell’Intergovernmental Panel on Climate Change (2007), che si occupa dei cambiamenti climatici e che nel 2007 ha vinto il Nobel per la pace. Il rapporto sottolinea come il riscaldamento sia evidente, con “aumenti delle temperature medie di aria e oceani, diffuso scioglimento di neve e ghiaccio e aumento del livello del mare”.



Foto: © Sakis Papadopoulos/Getty Images per gentile concessione di 100 Places.