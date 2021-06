Tra i nemici dell'ambiente, la plastica ricopre sicuramente un posto d'onore: quella usa e getta, poi, che inquina non solo quando viene prodotta (tramite l'estrazione di combustibili fossili) ma anche quando viene gettata dopo un brevissimo tempo di utilizzo, è quanto di peggio esista per un Pianeta già debilitato dalla nostra ingombrante presenza. Un report dettagliato sul tema, condotto dai ricercatori della Minderoo Foundation, organizzazione no-profit con sede in Australia, punta il dito contro i maggiori produttori di polimeri, i "mattoni" con i quali si produce la plastica monouso, che ogni anno appesantisce il nostro Pianeta con 130 milioni di tonnellate in più.

Chi la produce? Venti aziende producono metà della plastica usa e getta di tutto il mondo: le due più grandi, la Exxon Mobil e la Dow, sono statunitensi, seguite dalla Sinopec, gigante petrolchimico cinese, e la Indorama Ventures, che ha sede a Bangkok. A finanziare la produzione sarebbero i principali colossi bancari del mondo, tra cui Barclays e JPMorgan Chase, ma non solo: il 40% circa delle maggiori aziende produttrici di plastica monouso sono in parte di proprietà di alcuni governi, tra cui spiccano Cina e Arabia Saudita.

Nell'immagine, i chili di rifiuti generati in media da ogni cittadino: l'Italia, non presente nell'infografica, è a quota 23. © Statista

Polemiche. La risposta alle accuse di Minderoo, come riporta un articolo del New York Times, non ha tardato ad arrivare: l'American Chemistry Council, che rappresenta l'industria della plastica, ha definito il report "fuorviante", citando la propria ricerca nella quale viene dimostrato come sostituire gli involucri in plastica con altri materiali potrebbe aumentare le emissioni di gas serra. L'American Chemistry Council ha inoltre accusato la Minderoo di predicare bene ma razzolare male, facendo notare che la fondazione viene finanziata da una compagnia estrattiva di materiali ferrosi, appartenente cioè a un settore molto criticato per il suo impatto ambientale.