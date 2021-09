Negli ultimi due decenni l'inquinamento da microplastiche è diventato una seria minaccia per l'ambiente e la fauna marina, oltre che per noi umani - che ogni anno ingeriamo 250 grammi di frammenti di plastica insieme a cibo e acqua. Indaga sul tema uno studio tutto italiano, che alcuni degli autori presenteranno durante la manifestazione di divulgazione scientifica Trieste Next, in programma dal 24 al 26 settembre. Fondali marini. La ricerca, pubblicata su Science of The Total Environment, ha indagato il ruolo della Holothuria tubulosa, una delle specie più diffuse di oloturie - echinodermi che vivono sui fondali marini, chiamati comunemente cetrioli di mare per la loro forma -, nella distribuzione delle microplastiche, scoprendo che ne favorirebbe la risospensione nella colonna d'acqua.

Gli studiosi hanno condotto le ricerche nel Mediterraneo, al largo della costa toscana, prelevando dal fondale campioni di sedimenti e campioni di pseudofeci (resti espulsi dall'animale senza essere passati per il tratto digestivo) prodotte dai cetrioli di mare per confrontarne il colore, la grandezza e la quantità. A differenza di altri animali marini, come il krill, che riduce i frammenti di plastica in nanoplastiche, l'H. tubulosa non riduce la grandezza delle microplastiche ingerite: questi echinodermi utilizzano i loro tentacoli orali per raccogliere e ingoiare i sedimenti, ma non hanno una struttura interna che permetta loro di triturare il cibo. influenza involontaria. La scoperta più importante dello studio riguarda però l'influenza (involontaria) che i cetrioli di mare avrebbero sulla dispersione delle microplastiche in mare: secondo quanto rilevato dalle analisi, il 92% delle microplastiche presenti nelle pseudofeci tornerebbero in sospensione, trasportate dalle correnti marine, contro appena il 26% delle microplastiche presenti nei sedimenti depositati sui fondali.