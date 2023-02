Chewing gum diventano oggetti di design.E se le cicche appiccicose invece che finire sotto le nostre scarpe, si trasformassero in qualcosa di utile? Detto, fatto: la designer inglese Anna Bullus da qualche anno trasforma i chewing gum in un materiale versatile. Il processo avviene in uno stabilimento di stampaggio plastica a Leicester (UK). Qui, la miscela contenente il vecchio chewing gum viene messa in una pressa ad iniezione, riscaldata e quindi espulsa come pasta, che può essere modellata in nuove forme non appena si raffredda per dare vita a nuovi oggetti. Tra questi, i contenitori installati nelle stazioni e nelle università, impiegati per raccogliere altre cicche da riciclare!

Foto: © Shutterstock