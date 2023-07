Abbiamo inclinato l’asse terrestre estraendo acqua dal sottosuolo

Tra il 1993 e il 2010 abbiamo estratto quasi 2.150 gigatonnellate di acqua dal sottosuolo per consumarla, utilizzarla per fini agricoli o industriali: secondo uno studio pubblicato su Geophysical Research Letters questa attività, che ha contribuito a far aumentare il livello dei mari di 6 millimetri, avrebbe inclinato l'asse terrestre spostando il polo Nord geografico di 80 centimetri verso est, con possibili conseguenze in scala geologica per il clima terrestre.

Come una bilancia. Anche se l'acqua rappresenta appena lo 0,05% della massa totale della Terra, la sua distribuzione ha importanti conseguenze sull' "equilibrio" del Pianeta (letteralmente): studi precedenti affermano che una delle cause dello spostamento dei poli terrestri e del conseguente cambio di inclinazione dell'asse sarebbe lo scioglimento dei ghiacciai − un fenomeno che, come l'estrazione dell'acqua dal sottosuolo, altera la distribuzione della massa liquida del Pianeta. Tuttavia l'acqua che dai ghiacci si getta nell'oceano non sarebbe la principale responsabile del fenomeno di inclinazione dell'asse.

Peggio dello scioglimento dei ghiacciai. Nel nuovo studio i ricercatori hanno realizzato un modello scientifico del cambiamento nell'inclinazione dell'asse terrestre che tenesse conto non solo dello scioglimento dei ghiacciai, ma anche della redistribuzione dell'acqua di falda. I risultati coincidono quasi totalmente con il cambio reale avvenuto nell'inclinazione: la maggior quantità di acqua si è spostata verso l'America occidentale e l'India nordorientale.

Conseguenze a lungo termine. I poli di rotazione terrestre si spostano normalmente di qualche metro ogni anno, per cui l'apporto dato dall'estrazione dell'acqua non è rilevante a breve termine e non rischia di alterare il corso delle stagioni. Tuttavia, sottolinea la scienziata Surendra Adhikari, che non ha partecipato allo studio, un'inclinazione dell'asse terrestre di 80 cm potrebbe avere conseguenze per il clima su scala geologica.

