Lo scorso 14 agosto, in Groenlandia, si è registrato un evento eccezionale. Nel punto più alto del Sermersuaq, la calotta polare che copre l'isola, a più di 3.000 m di altitudine, ha piovuto per parecchie ore, e per nove di queste la temperatura dell'aria è rimasta al di sopra dei 0 °C. Non era mai successo, almeno da quando osserviamo e registriamo le condizioni climatiche di uno dei luoghi più freddi della Terra: una regione che però, come nell'intero Artico, sta diventando sempre più calda. È una condizione che nei prossimi decenni potrebbe portare allo scioglimento di immense quantità di ghiaccio, con conseguenze sul clima globale e sulla circolazione delle correnti oceaniche ancora tutte da capire.

In anticipo. Uno studio pubblicato su Nature Communications dimostra che i tempi annunciati per questa catastrofe si sono accorciati: entro il 2060, con vent'anni di anticipo rispetto a quanto si pensava, in gran parte dell'Artico la neve sarà stata sostituita dalla pioggia.