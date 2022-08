Amazzonia: muore un uomo, scompare una tribù

Aveva circa 60 anni e da 26 non comunicava con altri esseri umani. L'ultimo abitante del Territorio Indigeno di Tanaru, nello Stato di Rondônia, nel cuore dell'Amazzonia brasiliana, è stato trovato morto il 23 agosto. I rappresentanti della FUNAI (Fundação Nacional do Índio), l'agenzia che in Brasile si occupa della protezione delle terre e dei diritti dei popoli indigeni, lo hanno rinvenuto su un'amaca fuori da una delle sue capanne di paglia, coperto di piume come se si fosse preparato alla sua morte, avvenuta - sembra - per cause naturali.

Una vita in fuga. Il deceduto era stato soprannominato "l'indigeno della Buca" per l'abitudine che aveva di scavare profonde buche nel suolo, talvolta inserendovi una lancia per cacciare animali, spesso per nascondersi. Negli ultimi cinquant'anni aveva assistito al massacro di tutta la sua gente da parte di chi voleva appropriarsi di questo territorio per farvi terreno da pascolo - allevatori illegali, spesso (come ora) spalleggiati da una politica connivente.

Parenti e amici dell'uomo erano stati uccisi in almeno due occasioni, una volta con trappole a base di zucchero avvelenato e un'altra, negli Anni '90, con armi da fuoco. Non stupisce che il superstite non volesse essere avvicinato: nell'ultimo contatto diretto, nel 1996, i membri della Funai lo avevano avvicinato con discrezione mentre si trovava nascosto nella sua capanna; avevano offerto mais e frecce, ma l'uomo li aveva respinti con fare aggressivo. Da allora è stata rispettata la sua volontà di isolamento.