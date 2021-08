Come gli umani? Noi esseri umani, come gli altri vertebrati, siamo abituati a notare (inconsciamente) una serie di dettagli degli oggetti che attraversano la nostra visione periferica, e ora uno studio dell'università di Harvard, pubblicato su PLOS Biology , dimostra che anche i ragni (o almeno, alcuni ragni) sfruttano gli stessi segnali che usiamo noi.

Una delle abilità più importanti per qualsiasi animale è la capacità di riconoscere al volo quello che sta guardando, e soprattutto quello che vede solo di striscio ai margini del suo campo visivo. Distinguere un altro animale (che sia un potenziale partner, una preda o un predatore) da, per esempio, un ramoscello mosso dal vento, senza doverci pensare troppo, può significare la differenza tra mangiare o saltare il pasto, o anche tra vivere o venire divorati.

Il modo migliore per distinguere al volo se un oggetto che passa nel campo visivo è un vivente oppure è, appunto, solo un oggetto, è fare caso a come si muove. Le creature viventi, infatti, hanno una serie di caratteristiche fisiche che ne determinano il modo di muoversi: la posizione delle giunture, per esempio, e la presenza di uno scheletro (o un esoscheletro), strutture rigide che rendono impossibili alcuni movimenti.

Viva o no? Noi non ce ne rendiamo conto perché il nostro cervello processa automaticamente queste informazioni, ma quando vediamo una struttura complessa che si muove ci basta poco per stabilire se è viva oppure no. Talmente poco che ci riusciamo anche se – come hanno dimostrato diversi esperimenti, soprattutto quelli dello svedese Gunnar Johansson – non vediamo l'intera struttura, ma solo i punti dove si trovano le giunture: guardate qui per capire cosa intendiamo.