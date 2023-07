Un terzo dei vertebrati esistenti è preda degli umani

Noi umani siamo la peggior specie di superpredatori esistente al mondo: e non solo perché catturiamo e sfruttiamo un terzo delle specie animali esistenti, ma soprattutto perché lo facciamo non solo – come leoni o squali – per nutrirci, ma per rivenderli, per farci pellicce o per metterli in gabbia.

Questo è il desolante quadro che emerge da uno studio pubblicato su Communications Biology, che ha deciso di indagare il nostro ruolo di predatori e le sue conseguenze per le altre specie. I ricercatori hanno studiato in particolare in che modo la scelta delle prede vari da un luogo all'altro, e quali siano le motivazioni dietro il nostro desiderio di predazione.