La civiltà di Rapa Nui. Quando l'Isola di Pasqua, nel Pacifico, fu colonizzata da navigatori polinesiani attorno al 400 d.C., era una lussureggiante terra tropicale. Si dice che al loro arrivo, nel 1722, gli europei trovarono invece una distesa di erbe basse, completamente disboscata per fare legna da ardere, con abitanti ridotti allo stremo per l'impossibilità di pescare (non c'era legna per le canoe) e l'estinzione della fauna edibile. Recenti scoperte archeologiche hanno messo in dubbio questa teoria: gli abitanti di Rapa Nui sapevano sfruttare la terra per ricavarne frutti e avevano una dieta in buona parte a base di pesce. Anche l'ipotesi di un popolo decimato dalla guerra civile non trova riscontri.

Foto: © Shutterstock