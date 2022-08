Riconoscono le facce. Gli esseri umani sono portati a riconoscere le più piccole differenze nei volti dei loro simili - anche quando le loro facce sono disperse in mezzo a tante altre. Così le scimmie: i ricercatori del Max Planck Institute for Biological Cybernetics di Tubinga, in Germania, l'hanno verificato sottoponendo alcuni macachi a un classico test in cui le caratteristiche del volto vengono leggermente distorte (per esempio, ruotando occhi o bocca di 180 gradi). Proprio come l'uomo, i macachi hanno notato le anomalie nelle facce distorte dei loro simili quando queste erano presentate nel verso giusto (occhi in alto e bocca in basso), ma non se ne sono accorti quando i volti erano presentati capovolti. Questo avviene perché le facce sono codificate, percepite e memorizzate secondo un orientamento "classico" e nel loro insieme (anziché in più elementi scomposti).

Foto: © Gavin Hellier / Alamy / IPA