La forza di gravità non funziona finché non ti accorgi che puoi cadere!

Come ha scritto Mark O'Donnell, scrittore e umorista americano spiegando le leggi del moto dei cartoni in "The Laws of Cartoon Motion": «Un corpo libero nello spazio rimane sospeso fino al momento in cui diventa conscio della propria situazione». E così Tom non cade finché non guarda in basso: solo in quel momento, la classica legge della caduta dei gravi riprende a valere.

Foto: © boredpanda.com