Scoperte 14 nuove specie di toporagni

Non solo curiosità. La scoperta di 14 nuove specie sull'isola di Sulawesi non è solo una curiosità scientifica: in un comunicato sul sito della Louisiana State University si possono leggere le dichiarazioni di Esselstyn, che spiega che «la tassonomia è alla base della ricerca biologica e anche degli sforzi di conservazione. Se non sappiamo quante specie vivono in un'area facciamo più fatica a preservarla».

P.S.: per curiosità, ecco l'elenco completo delle nuove specie: Crocidura microelongata, C. quasielongata, C. pseudorhoditis, C. australis, C. pallida, C. baletei, C. mediocris, C. parva, C. tenebrosa, C. brevicauda, C. caudicrassa, C. normalis, C. ordinaria, C. solita.