Fu il riscaldamento globale a “creare” i dinosauri

L'estinzione permiana. Lo studio dell'Università di Harvard mette a confronto due set di dati per scoprire se ci sono collegamenti: da un lato il record climatico della fine del Permiano e dell'inizio del Triassico, dall'altro i cambiamenti morfologici e la rapida diversificazione dei rettili in quello stesso periodo. Periodo nel quale il clima stava cambiando in maniera relativamente rapida in seguito a una serie di eventi in giro per il pianeta, tra cui un'eruzione vulcanica in Siberia durata 600.000 anni: nel giro di poco più di 20 milioni di anni, tra 290 e 270 milioni di anni fa, la Terra si riscaldò dopo un periodo, il Carbonifero, che era stato invece freddo. Questo creò parecchi problemi alla maggior parte delle specie viventi, che non riuscirono ad adattarsi alle nuove condizioni: tra queste, il 95% delle specie marine e il 70% di quelle terrestri. Non, però, i rettili.