Le creature mitologiche non sono (quasi) mai una completa invenzione: è più facile che siano l'interpretazione fantasiosa della sagoma di un animale osservato di sfuggita, o magari che siano stati ricostruiti a partire da un qualche resto – un osso, un dente… Non sappiamo se sia andata così con Dinocephalosaurus orientalis, ma la probabilità è alta: stiamo parlando di un rettile marino vissuto in Cina 240 milioni di anni fa, e il cui aspetto, ricostruito per intero per la prima volta dopo oltre vent'anni dal rinvenimento del primo resto, ricorda molto quello che ha il drago nella mitologia cinese. L'animale è stato descritto in uno studio pubblicato su Cambridge University Press.