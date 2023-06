Mangiare questi fiori rosa per il bruco della fotografia non significa solo nutrimento ma è un modo per immagazzinare nei suoi tessuti un’arma contro i predatori. La pianta di Asclepias, elemento principale della sua dieta, contiene infatti delle sostanze tossiche non dannose per il bruco e per la farfalla che diventerà dopo la metamorfosi. Lo sono invece per gli uccelli che se cercheranno di cacciare le farfalle monarca (Danaus plexippus) o i loro bruchi incapperanno in tremendi mal di pancia.