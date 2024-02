Meganeura. Questi insetti preistorici simili nell'aspetto a libellule extralarge, con una apertura alare di circa 65 cm, sfrecciavano nell'aria 300 milioni di anni fa. Dopo il ritrovamento del loro primo fossile, nel 1880, in Francia, si aprì un dibattito su come potessero volare sostenendo un corpo così grande (e pesante). La risposta si cela forse negli alti livelli di ossigeno - il 35% della composizione gassosa dell'atmosfera, contro il 21% attuale - presente nell'aria nel Periodo Carbonifero (359-299 milioni di anni fa). Questa ricchezza permetteva agli insetti di estrarre grandi quantità di energia dall'aria per sostenersi in volo. Il che potrebbe spiegare perché non sopravvissero quando il livello di ossigeno in atmosfera iniziò a calare.

Foto: © Stocktrek Images Inc./Alamy