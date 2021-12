Quante parole conosce il vostro cane?

Legame. Il cane si sa quando non c'è il padrone soffre, come un bambino che aspetta la mamma che si è allontanata. È proprio per questo che, secondo alcuni esperimenti condotti in laboratorio, il comportamento del cane nei confronti dei padroni è assimilabile a quello del figlio nei confronti della mamma. Per il gatto certi esperimenti sono più difficili, poiché il solo fatto di essere lontani dal loro territorio per essere osservati in laboratorio, li stressa troppo per poterli osservare. Ma del resto si sa i gatti sono più indipendenti e secondo i modelli che i ricercatori hanno usato finora, i cani si legherebbero di più al proprietario rispetto ai felini di casa (ma siamo sicuri che molti proprietari di gatti non saranno d’accordo). Vincitore: cane. Gatti 1 – Cani 2