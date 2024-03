Lucertola tirrenica (Podarcis tiliguerta). Vive solo in Sardegna, Corsica e nelle isole minori vicine. Si può confondere con la lucertola campestre (vedi foto precedente) o con la lucertola di Bedriaga, che sono presenti nel suo stesso areale. Si distingue per la presenza di una striatura laterale e per le dimensioni più piccole. Come per gran parte delle lucertole, la colorazione è variabile e tende nei maschi al verde, e al bruno nelle femmine. Vive in diversi ambienti, dal livello del mare fino sopra i 1.500 metri. L'animale in foto è stato ripreso vicino alla costa mentre prendeva il sole su una roccia; sembrava consapevole del magnifico panorama. Le foto di questa gallery sono opera dei fotografi naturalisti Marco Colombo e Matteo Di Nicola e sono una selezione di quelle inserite nel libro Paludi e squame: rettili e anfibi d'Italia (per info: vedi ultima immagine della fotogallery).

Foto: © © 2014 Marco Colombo, Matteo Di Nicola / Punto Marte.