La primavera anticipata e i (magri) pasti degli uccelli migratori

In volo di barmoni (Alessandro Spiga)

Ero nella laguna di Chia (Sardegna) durante una delle mie passeggiate naturalistiche. Quel giorno la bellezza del sito era arricchita dalla presenza di un gruppo di fenicotteri rosa. Ho atteso con pazienza che si levassero in volo per cogliere in uno scatto l'eleganza di questi splendidi uccelli. Un tele e un tempo veloce hanno permesso di conservare nei miei ricordi questo magico momento.



DI SÉ RACCONTA Amo la natura in tutti i suoi aspetti e non finirò mai di stupirmi per le sue manifestazioni. La fotografia è un mezzo che mi permette di apprezzarla, rispettarla e amarla senza ferirla. Non sono un professionista, ma ogni scatto è uno stimolo per migliorarmi e per confrontarmi con me