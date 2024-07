L'ormone della succhiata. Conosciamo già da tempo il metodo che usano le zanzare per nutrirsi: quando arriva il momento della riproduzione, le femmine vanno in cerca di sangue, che dà loro le energie necessarie per sviluppare le uova. Una volta nutrite, smettono di succhiare fino a dopo la deposizione; quando le uova sono al loro posto, l'appetito ritorna.

Il team della University of Georgia (quella statunitense, con sede ad Athens) che ha condotto lo studio ha notato che, durante la ricerca di sangue, le zanzare producono grandi quantità di un ormone chiamato NPF (neuropeptide F); lo stesso ormone scompare nel momento in cui l'insetto ha completato il suo pasto – per la precisione, ha scoperto il team, sei ore dopo la fine della "succhiata". Durante l'esperimento, le zanzare non hanno dimostrato interesse per una mano umana subito dopo aver mangiato, interesse che è tornato alle stelle dopo la deposizione delle uova.