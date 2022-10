"Il pinguino crestato è il pinguino meno studiato del mondo": comincia così uno studio pubblicato su PLOS One che risolve un mistero che tormenta la scienza dal 1998 – ma che, per qualche motivo, nessuno si era mai premurato di investigare ulteriormente. È il mistero delle uova: Eudyptes sclateri, una delle sette specie esistenti di pinguino crestato, ne depone due alla volta e a distanza di cinque giorni l'una dall'altra; quando arriva la seconda, la prima viene ignorata, e in certi casi attivamente scartata dalla madre. Un comportamento apparentemente insensato, uno spreco di energie che ha però una ragione ben precisa – o almeno così sospettano gli autori dello studio, gli stessi che si accorsero per primi di questa abitudine un quarto di secolo fa.

Pinguini agli antipodi. C'è un motivo per cui il pinguino crestato è la specie di pinguino meno studiata al mondo: è endemico della Nuova Zelanda e si riproduce solo sulle isole Bounty e sulle isole degli Antipodi, due location remote, disabitate e non facili da raggiungere. E infatti gli ultimi studi approfonditi condotti su questo uccello risalgono al 1998, e sono stati condotti dagli stessi ricercatori che hanno pubblicato il lavoro di cui parliamo qui. Furono loro ad accorgersi della loro curiosa abitudine di deporre due uova e di scartare la prima una volta che la seconda è disponibile: considerato quanto la produzione di un uovo sia dispendiosa in termini energetici, un comportamento del genere può sembrare controproducente. La soluzione dell'enigma sta nella dimensione di queste uova: la prima è sempre molto più piccola della seconda.