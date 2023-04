È di nuovo quel periodo dell'anno che ormai comincia sempre più presto: bisogna ricominciare a parlare di zanzare, una delle piaghe più devastanti del Pianeta, responsabili indirette (ma non troppo) di quasi un milione di morti in quanto portatrici di malattie come la malaria e la zika. È cosa nota che sono solo le zanzare femmine a pungere noi umani e a succhiarci il sangue; eppure anche i maschi ci ronzano intorno, pur essendo innocui. Qual è il motivo di questa ossessione? Uno studio pubblicato su bioRxiv e in attesa di peer review propone una risposta a questa domanda: come spesso capita nel mondo animale, c'entrano le possibilità di accoppiarsi.

con 100 maschi di zanzara. Lo studio si è concentrato solo su alcune specie di zanzare, in particolare una delle più pericolose in circolazione: Aedes aegypti, la zanzara della febbre gialla, i cui maschi, che si nutrono di nettare, sono stati spesso osservati nei paraggi degli esseri umani. Per capire il perché di questo comportamento, il team dell'università di Melbourne ha organizzato un esperimento terrificante: ha reclutato 11 volontari e li ha piazzati sotto un tendone, uno alla volta. Poi gli scienziati hanno liberato 100 maschi di zanzara della febbre gialla, registrando i loro movimenti per mezz'ora. Hanno così scoperto innanzitutto che i maschi non si avvicinavano mai ai tendoni "disabitati", mentre entravano a esplorarli se dentro c'era una persona. A quel punto dell'esperimento sono entrate in scena le femmine: osservando le loro scelte si è scoperto che sono attratte dagli umani in generale e da alcuni individui in particolare, e che i maschi tendono a seguirle.