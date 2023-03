I cavalli in realtà non dormono solo in piedi: per alcune ore del giorno riesco ad appisolarsi anche sdraiati di lato o seduti: questa posizione però non può essere mantenuta a lungo, poiché la pesante massa dei visceri comprime il diaframma causando difficoltà respiratorie. Così i cavalli si sono adattati a dormire in piedi, sempre pronti a un'eventuale fuga. D'altronde il loro sonno in questo caso non è profondo e hanno speciali legamenti che bloccano in posizione le articolazioni. Per ridurre lo sforzo poi si alternano gli arti anteriori a quelli posteriori.