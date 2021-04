L'orso nero è uno degli animali simbolo del nord America, diffuso in molte regioni del nord degli Stati Uniti e onnipresente in tutte quelle del Canada, dove è abbastanza normale girare con in tasca una bomboletta di spray anti-orso per le emergenze. In questi ultimi anni, però, sempre più persone in nord America si ritrovano a confrontarsi con una situazione inusuale: un incontro con un orso nero che non ha paura degli esseri umani, a cui si avvicina con fiducia, come se fosse un cane.

California e nevada. Potrebbe sembrare quasi una cosa piacevole, se non fosse in realtà lo specchio di un problema neurologico grave dell'animale, un problema per altro ancora non del tutto identificato: ne ha parlato di recente il Department of Fish and Wildlife della California che è, insieme al Nevada, uno dei due Stati americani più colpiti da questa (probabilmente) nuova patologia cerebrale.