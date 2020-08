Orso e uomo: amici o nemici?

Prima, lo scorso luglio, Papillon, l'orso che in Trentino si è liberato dal radiocollare facendo perdere le sue tracce, almeno finora; poi, pochi giorni fa, l'esemplare M57, catturato dopo l'aggressione a un carabiniere ad Andalo. Infine, l'avvistamento in Val di Conceri, davanti a uno chalet, di un giovane orso apparso per qualche secondo a dei turisti per poi scappare di nuovo nel bosco. E così, come, ogni estate, si riapre la questione: l'uomo e l'orso possono convivere? Quali rischi ci sono per l'uomo? È possibile evitarli?

Convivenza millenaria. L'uomo e l'orso bruno comune o eurasiatico (Ursus arctos arctos) convivono da migliaia di anni, anche se a giudicare da quello che succede ogni estate in Italia non si direbbe. Il copione è sempre lo stesso: una persona si avvicina troppo a un orso (quasi sempre a un'orsa con cuccioli da proteggere), viene attaccata, l'animale viene dichiarato pericoloso e se ne invoca l'abbattimento. In altre parole, l'orso va bene finché non ha nulla a che fare con noi.

Il rischio zero non esiste. «L'orso è ovunque una specie simbolo», afferma Marco Galaverni, di WWF Italia, «ma è anche una specie in pericolo critico, con solo due popolazioni isolate di poche decine di individui, sulle Alpi e in Abruzzo. È una specie tutelata, ma può diventare "problematica" se l'uomo non si comporta correttamente: per esempio se gli lascia a disposizione del cibo non custodito, che attira gli animali, o se frequenta le zone più delicate del suo areale nei momenti critici per la specie.»

Ma abbattere un orso problematico non è mai una soluzione: «È come tamponare i sintomi di una malattia senza curarne le cause», aggiunge Galaverni. La coesistenza tra uomo e orso è possibile, ma «si costruisce giorno per giorno con informazione capillare, prevenzione e comportamenti corretti. E ricordandosi sempre che il rischio zero non esiste, ma che tutelare l'orso significa tutelare l'intero ecosistema: da una natura in salute dipendono le basi della nostra stessa sopravvivenza».