Lasciare un calzino usato accanto al nostro gatto quando ce ne andiamo - per farlo sentire meno solo - potrebbe non essere una buona idea: il nostro odore, invece di rassicurarlo e fargli sentire la nostra presenza, nel migliore dei casi non avrebbe alcun effetto, mentre nel peggiore potrebbe addirittura fargli percepire di più la nostra assenza. È quanto afferma uno studio pubblicato su Applied Animal Behaviour Science, secondo il quale i gatti avrebbero bisogno della presenza fisica del proprio padrone per tranquillizzarsi.

L'esperimento ha coinvolto 42 persone con relativi amici a quattro zampe: i ricercatori hanno chiesto ai padroni di portare con sé un oggetto che avesse il loro odore (una maglietta, una scarpa, un calzino), e di lasciarlo accanto al proprio animale domestico in una stanza. In generale, durante l'assenza dei propri padroni, i gatti non hanno badato all'oggetto impregnato del loro odore, che non ha dunque contribuito a farli calmare o ad alleviare lo stress dell'abbandono. Ancora più stress. Per 16 gatti, al contrario, il calzino o la maglietta hanno sortito un effetto negativo, espresso dai felini tramite rumorosi miagolii e versi di vario genere. «Gli oggetti lasciati dai padroni non hanno contribuito a ridurre lo stress dei loro gatti», afferma Krystin Vitale, uno degli autori. «Al contrario, per alcuni hanno peggiorato la situazione».

Lo studio dimostra che, al contrario dei neonati a cui basta l'odore della mamma per tranquillizzarsi, i gatti hanno bisogno della presenza fisica del proprio padrone. Visti i risultati dell'esperimento, sottolineano gli autori, è meglio evitare di lasciare un oggetto personale con il nostro amico peloso: nel miglior dei casi non sortirebbe alcun effetto, e nel peggiore non farebbe altro che renderlo più nervoso.