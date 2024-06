Nel numero 381 di Focus in edicola in questi giorni trovate un dossier dedicato all’unicità del Mediterraneo: un ecosistema minacciato, ma ricco di biodiversità e aree marine protette cruciali. Uno speciale ricco di dati realizzato in collaborazione con gli amici del Wwf Italia.

Questo evento rappresenta la seconda nidificazione in Liguria nel 2024, dopo quella di Laigueglia (vedi foto di apertura), e la quarta dal 2021, anno in cui si è registrata la prima nidificazione a Finale Ligure. Un segnale incoraggiante per la biodiversità marina della regione.

Il Gruppo Ligure Tartarughe Marine (GLIT), insieme all'associazione Delfini del Ponente, ha confermato la presenza del nido e avviato le procedure di monitoraggio e tutela. Un data logger è stato installato per registrare la temperatura, fondamentale per lo sviluppo delle uova, e sono stati prelevati campioni di sedimento per analisi ambientali.