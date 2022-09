Il liquido urticante contenuto nei tentacoli delle medure è solitamente costituito da una miscela di tre proteine: una a effetto paralizzante, una con effetto infiammatorio e una neurotossica.

Anche se la Cotylorhiza è pressochè innocua, il contatto con altre specie di meduse presenti in abbondanza nei nostri mari può provocare lesioni anche importanti e, in alcuni casi, reazioni allergiche che possono sfociare in gravi shock anafilattici.

In caso di incontro troppo ravvicinato con una medusa è sempre bene uscire dall'acqua immediatamente, non grattarsi e sciacquare la parte con abbondante acqua di mare (non dolce!) diluendo così la tossina non ancora penetrata. Se non si dispone di mezzi di medicazione idonei - gel astringente a base di Cloruro d'Alluminio - evitare comunque i rimedi fai da te come applicare pietre calde, strofinare la sabbia o utilizzare ammoniaca, aceto, alcol o altro: non solo non funzionano, ma addirittura peggiorano la situazione.



Per evitare spiacevoli - e dolorose - conseguenze è meglio non farsi cogliere impreparati. Ecco tutte le risposte degli esperti alle domande di bagnanti, pescatori e turisti.



Foto: © Carlo Natali