Alla scoperta degli asteroidi. Roberto Battiston, presidente dell'Agenzia spaziale italiana, ne è certo: la prossima frontiera dello Spazio sono gli asteroidi. «La Nasa - spiega - sta già da adesso ragionando su quali tecniche implementare per andare a prendere un pezzo di asteroide o addirittura deviarne uno intero, metterlo in orbita cislunare e poi studiarlo per creare una piccola base per trivellazioni, cioè renderlo uno strumento della conquista del Sistema Solare.» Il prossimo futuro dell'esplorazione spaziale sarà però «soprattutto "informazione", sperimentando in orbita nuove tecnologie» che ci permetteranno di abitare lo spazio meglio di quanto non sia stato fatto fino a oggi. Sulla "nuova frontiera" vedi anche Miniere sugli asteroidi.

Foto: © Shutterstock