Anche i mammut andavano in calore: lo dicono le loro zanne

Non conta solo l'aspetto della livrea per l'uccello di raso (Ptilinorhyunchus violaceus), per il quale il rituale del corteggiamento è una sequenza complessa di gesti precisi. Innanzitutto il maschio costruisce una sorta di alcova, decorata con oggetti colorati, come foglie, piume, conchiglie, ma anche pezzetti di plastica raccolti in giro. La femmina saltella qua e là, su un'area di un chilometro quadrato, per visionare le varie "installazioni". Stabilita la più attraente e colorata, vi si piazza, e passa la parola al maschio che si esibisce in canti e balli in suo onore. Deve badare a non essere troppo irruente però nelle mosse successive, pena la fuga della signora prima di consumare il rapporto.