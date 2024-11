La tigre dai denti a sciabola perfettamente conservata

Nonostante la fama tutt'altro che buona, i pipistrelli non sono affatto animali assetati di sangue. Solo alcune specie del genere Desmodus, che abitano in Sud America, cioè i veri vampiri, si nutrono di poche gocce di sangue che leccano da ferite provocate su grossi erbivori. Per far uscire il sangue, utilizzano i due denti incisivi per tagliare la pelle delle prede.

I vampiri sono anche genitori straordinari e un perfetto esempio di collaborazione tra "parenti", perché se un individuo non riesce a nutrirsi per la notte, altri componenti del gruppo lo sfamano col sangue rigurgitato.