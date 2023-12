191 anni e non sentirli. Jonathan arrivò a Sant'Elena come dono per il governatore nel 1882: al tempo era giù un esemplare maturo, che aveva quindi almeno 50 anni – è per questo che la sua data di nascita è stata stabilita (arbitrariamente ma non troppo) nel 1832. Sull'isola insieme a lei arrivarono anche altre tre tartarughe, che però non gli sono sopravvissute: l'età media di questa specie è di 150 anni, per cui Jonathan è un esemplare eccezionale anche in una specie molto longeva. Le notizie su di lui dicono che ha qualche acciacco (è cieco e ha perso l'olfatto), ma a parte questo è ancora in ottima salute: mangia, e soprattutto cerca di accoppiarsi con le altre tartarughe che vivono con lui, cioè Emma, 55 anni, e Frederik, 32 (esatto: Jonathan non fa preferenze di genere). Non ci mettereste anche voi la firma per arrivare a 191 anni con questa voglia di vivere?