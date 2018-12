La guida per limitare i danni dei botti di Capodanno sugli animali domestici

Come salvaguardare gli animali domestici dai botti di Capodanno? Le associazioni per la protezione degli animali e i veterinari offrono una serie di consigli pratici su come proteggere dai rischi cani, gatti e altri animali domestici.

I più sensibili: i cani. Capodanno è probabilmente la festa meno amata dai cani. Se infatti sono numerosi gli animali domestici che vivono molto male il rumore provocato dallo scoppio dei fuochi d’artificio, i cani sviluppano una vera e propria fobia specifica nei confronti dei rumori.

I cani rispondono spesso in modo esagerato al rumore, spesso cercando di fuggire o con comportamenti ansiosi (come urinare in giro, vocalizzare, ansimare, tremare e tentare di nascondersi ecc.). In casi estremi, mostrano una sintomatologia simile a un vero e proprio “attacco di panico”.

Come proteggerli? Cani e gatti hanno l'udito molto più sviluppato di quello umano e i forti rumori li gettano nel panico, inducendoli a reazioni istintive e incontrollate come gettarsi nel vuoto, divincolarsi follemente per fuggire, scavalcare recinzioni e fuggire in strada mettendo seriamente a repentaglio la loro incolumità e quella dei passanti. Ecco alcuni consigli pratici per evitare guai: