In questi anni di cambiamenti climatici e disastri ambientali si fa fatica a decidere quale ecosistema stia messo peggio, ma una delle risposte più frequenti è la barriera corallina: il riscaldamento e l'acidificazione degli oceani stanno causando morìe di coralli in tutto il mondo e a ritmi elevatissimi – tanto che si prevede che la Grande barriera corallina australiana, la più grande formazione di questo genere al mondo, potrebbe sparire entro i prossimi cinquant'anni.

L'ultimo studio riguarda una caratteristica dei coralli poco studiata: il loro rapporto con i batteri. Sappiamo che i coralli vivono in simbiosi con le zooxantelle , le alghe unicellulari che "aiutano" nella costruzione degli scheletri di carbonato di calcio che formano le barriere; ma non ci siamo ancora concentrati a sufficienza sugli altri microrganismi che vivono insieme ai coralli. Al National Sea Simulator si sta provando a colmare questa lacuna lavorando sulle larve di corallo, che nascono mobili e lo rimangono finché non trovano il substrato giusto per "piantarsi" e cominciare a crescere.

Integratori per coralli. Høj e il suo team hanno approfittato dell'annuale nascita di nuove larve per prelevarle ed esporle a differenti tipi di batteri – uno alla volta, per un totale di 850 specie. Ora il team sta studiando le reazioni dei coralli ai diversi microrganismi, misurandone la crescita, la risposta immunitaria e le condizioni di salute: la speranza è di individuare almeno alcuni batteri la cui presenza sia benefica per il corallo, e che potrebbero quindi essere usati come "integratori alimentari" nella rigenerazione di barriere degradate.

Gli esperimenti sono ancora in corso: il National Sea Simulator ospita 50 specie diverse di coralli e i test vengono fatti su una o poche specie per volta, quindi potrebbero volerci anni per analizzare tutti i dati. Ma i primi risultati sono incoraggianti, e la speranza è quella di sviluppare un metodo di intervento su larga scala.