Creata la copia digitale del moscerino della frutta

Copia perfetta. Per costruire un modello realistico gli scienziati hanno dapprima effettuato una tomografia computerizzata di una D. melanogaster e in seguito hanno utilizzato software in grado di analizzare in modo preciso i movimenti degli insetti, per riprodurli fedelmente in modo virtuale. Il modello risultante è una vera e propria copia di un moscerino della frutta, simulando ali, zampe, testa, segmenti addominali, proboscide, antenne e bilancieri (organi che aiutano il moscerino a orientarsi mentre vola).