In Corea del Sud non si potranno più mangiare cani

Boshintang è la parola coreana che indica la zuppa di carne di cane, una prelibatezza locale che si consuma da secoli nel Paese ma che, entro qualche anno, sparirà da tutti i menu di ristoranti, trattorie e altri esercizi a carattere alimentare. L'ha deciso il governo locale che, come riportato dalla BBC, ha deciso di mettere al bando l'allevamento di cani per scopi alimentari, al loro macello e alla vendita della loro carne. Una decisione che arriva in un momento nel quale la carne di cane è sempre meno popolare, soprattutto tra le giovani generazioni, ma che ha già fatto scattare le prevedibili proteste dei più anziani che vedono attaccata quella considerano una tradizione intoccabile.

Quattro anni di tempo. La legge prevede che, nel giro di cinque anni, l'industria della carne di cane debba chiudere i battenti: non si potrà più allevare cani né macellarli, e i ristoranti che venissero beccati a servirla dovranno pagare multe salate; è anche prevista la detenzione fino a tre anni nei casi più gravi. Le nuove norme non entreranno comunque in vigore prima del 2027, per dare il tempo all'industria della carne di cane di convertire la propria produzione e riqualificare i propri dipendenti. Stanno alle statistiche diffuse dal governo della Corea del Sud, nel Paese ci sono al momento 1.600 ristoranti che servono carne di cane, e 1.150 allevamenti dedicati.

I giovani dicono sì. Vale poi la pena sottolineare come la norma metta al bando l'allevamento, la macellazione e la vendita di carne di cane, ma non prevede pene per il consumo. Viene però da chiedersi chi sarà, nei prossimi anni, a voler mangiare il boshintang: stando a un recente sondaggio, il consumo di carne canina è calato drasticamente negli ultimi dieci anni, tanto che nel 2015 il 27% degli abitanti della Corea del Sud diceva di aver mangiato cani almeno una volta negli ultimi 12 mesi, percentuale che nel 2023 è scesa all'8%. Sono soprattutto i giovani a rigettare questa tradizione, il che forse spiega come mai il governo sia riuscito a far passare una legge così severa, ma meno impopolare di quello che si potrebbe pensare.

