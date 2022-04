ALAN non è (solo) un nome proprio di persona, ma anche un acronimo: in inglese sta per Artificial Light At Night, "luce artificiale notturna", e si riferisce quindi a tutte quelle fonti luminose (pubbliche e private) che si accendono dopo il tramonto. Un fenomeno tipicamente umano e tipicamente urbano, i cui effetti però non si fermano ai confini di una città ma riverberano anche in tutta l'area circostante, al punto che c'è chi ha cominciato a parlare di Urbanocene, l'epoca delle città, nella quale non esiste più il ciclo giorno/notte e le luci sono sempre accese. Sappiamo da tempo che l'inquinamento luminoso è un problema (chiedetelo a chi si occupa di astronomia), ma ora secondo un nuovo studio pubblicato su Journal of Applied Ecology c'è un'altra conseguenza imprevista: sempre più prede faticano a nascondersi dai predatori, perché le lampadine a LED, che stanno sostituendo tutti gli altri tipi, mettono in evidenza i loro colori – gli stessi che, in una notte "normale", servono loro per mimetizzarsi.