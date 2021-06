Quando ha voglia di uno spuntino a base di... pinguini, che costituiscono buona parte della dieta degli esemplari adulti, la foca leopardo (Hydrurga leptonyx) pattuglia, completamente sommersa, le acque vicine al pack ghiacciato del Polo Sud in attesa che il primo uccello si tuffi in mare. Il poveretto non fa una bella fine: afferrato per le zampe, viene sbattuto ripetutamente e con violenza sulla superficie dell'acqua finché non tira le cuoia. E questo non per usare al pinguino una violenza gratuita, ma perché, non avendo denti adatti a lacerare le carni della preda, colpirlo in questo modo è il solo modo per ridurlo in bocconi commestibili.



Foto: © © Tim Davis/Corbis