Gli Stati Uniti del sud, e in futuro anche quelli del nord, stanno per andare incontro a un problema che sembra uscito da un film horror, ma è semplicemente una delle innumerevoli conseguenze dei cambiamenti climatici: parliamo dell'invasione dei vampiri, che porteranno con loro malattie come la rabbia, mettendo a rischio gli allevamenti e anche la salute degli umani. Lo dice uno studio della Virginia Polytechnic Institute and State University pubblicato su Ecography, che si concentra ovviamente non sul conte Dracula e i suoi parenti, ma sui pipistrelli noti come vampiri, e in particolare sulla specie Desmodus rotundus, la più diffusa delle tre esistenti al mondo.

In cerca di un clima migliore. Nativi del Centro e del Sud America, un tempo i vampiri erano molto più diffusi sul continente americano (il vampiro di Stock, per esempio, arrivava fino all'Arizona), ma il loro areale si è ridotto nel tempo, insieme alla loro diversità: oggi ne esistono, come detto, solo tre specie, distribuite tra Centro e Sud America e qualche remota isola caraibica. Sono però animali in grado di prosperare in condizioni molto varie: li si trova al livello del mare ma anche in cima alle montagne, e lo studio dell'università della Virginia nasce proprio dalla volontà di scoprire quali sono i fattori climatici e geografici che li influenzano. Quello che il team ha scoperto è che i vampiri preferiscono aree con un clima più stabile, e al contrario tendono ad abbandonare dove le differenze di temperatura tra estate e inverno sono estreme. Sono quindi abituati a "cambiare casa" e cercare nuove zone più adatte alla loro sopravvivenza – ed è proprio questo che diventeranno gli Stati Uniti del Sud nei prossimi anni.

L'invasione dei vampiri. I vampiri arriveranno quindi anche in Stati come la Louisiana e la Florida, dove troveranno, nei prossimi decenni, condizioni più favorevoli di quelle del Centro America (e non è da escludere che, se le temperature dovessero continuare a crescere, finiscano per spostarsi ancora più a nord). Ma perché questo è un problema? Per questioni sanitarie: i vampiri potrebbero portare con loro malattie come la rabbia, e contribuire a diffonderle rapidamente tra il bestiame (visto che per nutrirsi succhiano il sangue di grossi mammiferi) e magari, in rari casi, persino all'uomo. Già oggi le vittime dei vampiri si contano a centinaia in Sud America (uno studio del 2017 dice che in Perù questi pipistrelli hanno portato alla morte 500 capi nel solo 2014), e in un futuro neanche troppo remoto il problema potrebbe allargarsi al resto del continente.

