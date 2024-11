Avrete sicuramente sentito parlare di cani da fiuto, ma ci sono anche altri animali che potrebbero svolgere lo stesso compito: quello di individuare odori specifici e segnalarli a noi umani. La nuova frontiera di questo mestiere fondamentale sono i ratti, per la precisione i ratti giganti africani (Cricetomys ansorgei), che l'associazione APOPO sta addestrando da anni a eseguire vari compiti. L'ultimo in ordine di tempo è la ricerca olfattiva di animali esotici (o parti degli stessi) che vengono contrabbandati negli aeroporti di tutto il mondo: un primo tentativo di addestramento andato a buon fine è raccontato in uno studio pubblicato su Frontiers in Conservation Science.

Fiuto da ratto. C'è un motivo semplice per cui i ratti giganti africani sono stati scelti (ormai da qualche anno) come potenziali sostituti dei cani: hanno un olfatto eccezionale, e sono abbastanza intelligenti da poter venire addestrati a svolgere compiti di ricerca e segnalazione. Senza contare che, rispetto ai cani, i ratti sono di dimensioni più ridotte (per quanto possano sfiorare il metro di lunghezza, coda compresa) e possono quindi infilarsi in spazi più stretti. Sono già stati utilizzati in passato per operazioni di sminamento ma anche per individuare certi batteri responsabili della trasmissione della tubercolosi; il team di APOPO ha dunque deciso di verificare se fosse possibile insegnare loro a riconoscere gli odori di certe specie animali.