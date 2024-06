I marsupiali hanno paura dell’uomo più di ogni altra cosa

Questo coffinfish, un pesce della famiglia dei lofiformi - la stessa della rana pescatrice - attrae le prede con la protuberanza carnosa visibile in mezzo agli occhi blu. L'esca, chiamata illicio, è in alcune specie luminescente. Questa è la più profonda mai trovata in Australia, e forse non è mai stata descritta fino ad ora.



La spedizione della Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation (CSIRO), l'agenzia federale per la ricerca scientifica in Australia, è la prima a studiare le creature abissali in questi mari. È durata un mese ed è appena rientrata alla base.

Foto: © Rob Zugaro/CSIRO