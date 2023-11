Scavare più a fondo. L'ipotesi che le polveri sottili sollevate dall'impatto dell'asteroide possano avere influito in maniera decisiva sul clima degli anni successivi circola dagli anni Ottanta, ma i primi studi stratigrafici sulle rocce risalenti a quel periodo avevano rilevato una quantità di polveri sottili troppo bassa per avere un qualche effetto rilevante. Quegli studi, però, erano stati fatti su strati rocciosi spessi appena 1 cm; il nuovo studio ha preso in considerazione uno strato coevo ma profondo più di un metro, nel quale le tracce di polveri sottili erano decisamente più abbondanti – sufficienti, secondo lo studio, a oscurare il sole per almeno un paio d'anni, facendo precipitare il pianeta in una notte eterna (o quantomeno parecchio lunga). Queste particelle si sollevarono appunto in seguito all'impatto dell'asteroide, che polverizzò letteralmente il terreno circostante per svariati chilometri.