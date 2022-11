Arriva per tutti quel momento in cui ci si stacca dai genitori per addentrarsi nel mondo e cercare la propria strada, di solito in compagnia di altri individui della stessa età. Si chiama adolescenza, e non è un fenomeno esclusivamente umano: molti altri animali, quando sono giovani, si riuniscono in gruppi sociali separati dalla famiglia. E ora, la scoperta di due giacimenti di ossa di dinosauri risalenti al Cretaceo ci dimostra che anche alcuni dinosauri avevano la "compagnia", e si riunivano in gruppi di adolescenti che si staccavano dalle rispettive famiglie per esplorare il mondo insieme. Lo studio per ora è stato solo presentato al meeting annuale della Society of Vertebrate Palaeontology, ed è in attesa di venire pubblicato.

Sul letto di morte. L'aspetto della vita dei dinosauri più difficile da studiare è ovviamente il loro comportamento: non abbiamo testimonianze dirette e possiamo solo formulare ipotesi basandoci su quel poco che possiamo dedurre dai loro resti fossili – non è facile immaginare come vivesse un animale del quale abbiamo solo le ossa. Per scoprire qualcosa di più su Hypacrosaurus stebingeri, un adrosauro (cioè un dinosauro a becco d'anatra) vissuto in nord America durante il Cretaceo, Tristan Joubarne dell'università di Calgary, autore del futuro studio, ha analizzato due diversi "letti di ossa", cioè formazioni rocciose molto ricche, appunto, di ossa, che appartengono ad animali morti tutti nello stesso momento. I letti di ossa sono quindi particolarmente importanti per studiare il comportamento dei dinosauri, perché ci parlano non di un singolo esemplare, ma di un intero gruppo, spazzato via da un singolo evento catastrofico.

Via di casa. I due siti studiati, uno in Montana e uno in Canada, nell'Alberta, contenevano entrambi ossa di Hypacrosaurus. Nel primo, però, c'erano sia ossa di adulti sia di esemplari molto giovani, mentre nel secondo solo ossa di individui in età adolescenziale. Secondo Joubarne, questo significa che il comportamento dei dinosauri era simile a quello di molti mammiferi sociali: formavano un gruppo composto da adulti e da cuccioli, ma quando un esemplare raggiungeva una certa età (e soprattutto una certa dimensione, e la maturità sessuale) si staccava dal branco originario per andare a formarne un altro insieme ai suoi coetanei. Almeno questa è l'ipotesi dello studio: è impossibile da verificare con un animale estinto, ma le prove paleontologiche puntano tutte in questa direzione; serviranno però altri scavi e altri letti di ossa per confermarla.

