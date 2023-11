Ma i cavalli da corsa sanno che stanno gareggiando?

Due cavalli in vendita giocano tra loro, forse ignari del proprio destino o forse per cercare di dimenticarlo, almeno per un pò. Siamo alla fiera di Skaryszew, in Polonia, il più grande mercato di cavalli d'Europa.

Da tre secoli, ogni primo lunedì di Quaresima allevatori, commercianti e macellai di tutta Europa, in particolare dall'Italia, giungono in questa cittadina per una festa storica nella quale è inserito uno dei mercati più contestati dai movimenti in difesa degli animali.

Della tradizione, infatti, oggi rimane solo la data e il luogo: tra i fiumi di vodka, musica folk e abbuffate di cibo non si contano i maltrattamenti sotto gli occhi di tutti verso questi animali destinati all'esportazione in altri paesi europei, dove verranno poi macellati.

Spesso provenienti da zone rurali dove non servono più, i cavalli vengono venduti a prezzi convenienti. E quella che un tempo era l'orgoglio della Polonia, ossia il rispetto per questi animali belli e fieri, oggi si misura in un tanto al chilo.



Foto: © © Peter Andrews/Reuters