Il Pianeta si sta scaldando, e questa non è una novità. Una delle conseguenze del riscaldamento globale è che molte specie stanno abbandonando il loro habitat per andare in cerca di luoghi più freschi, e forse non c'è un esempio migliore degli orsi: in America, per esempio, i grizzly si stanno spingendo sempre più a nord.

Questo sta portando il loro areale a sovrapporsi sempre di più con quello degli orsi polari: il risultato è che da qualche anno sono stati identificati i primi ibridi tra le due specie, noti come "orsi grolari" (crasi tra "grizzly" e "polari"). Ora un nuovo studio pubblicato su Conservation Genetics Resources non solo conferma l'esistenza di questi nuovi orsi, ma li quantifica: ce ne sono, per ora, solo 8 esemplari confermati, ma il numero potrebbe salire nei prossimi anni.