Il giardino di spugne sotto i ghiacci dell’Artico

Crab-Eater Seal è la foto vincitrice della sezione principale - Best Show - dell'Ocean Art Underwater Photo Competition 2019, il prestigioso concorso fotografico che esplora la vita degli abissi, affascinante, ma ancora per lo più sconosciuta. Il fotografo Greg Lecoeur ha sorpreso questa "foca dei granchi" che cerca di nutrirsi, in un ambiente sempre più ostile alla vita a causa dello scioglimento dei ghiacci. Nonostante il nome, questi animali marini non mangiano granchi ma krill (fino al 95% della loro dieta) e hanno sviluppato una struttura dentale a forma di setaccio proprio per filtrare il krill. Come le balene, le foche dei granchi succhiano l'acqua del mare, chiudono le mascelle e spingono l'acqua tra i denti, intrappolando il krill all'interno.

I giudici dell'Ocean Art Competition 2019 hanno valutato migliaia di scatti provenienti da 78 Paesi suddivisi in 16 categorie per distinguere le diverse discipline di fotografia subacquea. In questa gallery potete ammirare i più belli.

Foto: © Ocean art 2019/ Greg Lecoeur