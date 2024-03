Le formiche hanno sapori diversi: saranno il condimento del futuro?

Vi abbiamo già parlato della carne di pitone, che potrebbe rivelarsi uno dei cibi del futuro grazie alle sue proprietà nutrizionali e (forse) facilità di allevamento. E se vi dicessimo che per condire il vostro piatto di pitone delle rocce birmano potreste in futuro usare le formiche? A differenza dei serpenti che sono ancora di nicchia, le formiche sono un cibo relativamente diffuso in certe parti del mondo, mentre in altre – come dimostra la polemica nostrana sulla "carne d'insetto" – c'è ancora una certa resistenza all'idea. Un nuovo studio, ancora da pubblicare ma che è stato presentato al pubblico in questi giorni all'ACS Spring 2024 (evento organizzato dalla American Chemical Society), ha provato ad analizzare di preciso di cosa sappiano le formiche, per capire come e dove potrebbero trovare posto nei nostri menu.