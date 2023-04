«Francamente, me ne infischio» starà pensando questo martin pescatore europeo (Alcedo atthis) che, anzi, avrà usato il cartello come trampolino da cui tuffarsi. Il pennuto ha bisogno di punti di osservazione come rami o canneti per individuare i pesci da acciuffare. In mancanza di un piedistallo, riesce però a mantenere una posizione di stallo sopra l'acqua, rimanendo in volo per diversi minuti, per avere il tempo di individuare eventuali prede. La lotta per il territorio tra due martin pescatori

Foto: © Sally Lloyd-Jones / Comedy Wildlife Photography Awards 2020